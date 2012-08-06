Руководителем МЧС Подмосковья назначен Игорь Панин

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Обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области будет исполнять Игорь Панин, ранее занимавший пост руководителя Липецкого управления.

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Также Игорю Панину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы, сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Панин с 1993 по 1994 год являлся командиром бригады охраны Республики Узбекистан. С 1994 по 1996 год занимал должность командира 996 спасательной бригады. В мае 1996 был назначен командиром спасательной бригады и проработал в этой должности до 2000 года. С 2000 по 2004 – начальник 847-го спасательного центра. В 2004 занял пост начальника Главного управления по делам ГО и ЧС по Липецкой области. С января 2005 Игорь Панин являлся начальником Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Кроме того, указом президента бывший первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС Олег Баженов займет пост директора департамента кадровой политики министерства. Баженову также присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.