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Политика

06 августа 2012, 11:45

Руководителем МЧС Подмосковья назначен Игорь Панин

МЧС назначения Игорь Панин Олег Баженов власть

сайт ГУ МЧС РФ

Обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области будет исполнять Игорь Панин, ранее занимавший пост руководителя Липецкого управления.

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Также Игорю Панину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы, сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Панин с 1993 по 1994 год являлся командиром бригады охраны Республики Узбекистан. С 1994 по 1996 год занимал должность командира 996 спасательной бригады. В мае 1996 был назначен командиром спасательной бригады и проработал в этой должности до 2000 года. С 2000 по 2004 – начальник 847-го спасательного центра. В 2004 занял пост начальника Главного управления по делам ГО и ЧС по Липецкой области. С января 2005 Игорь Панин являлся начальником Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Кроме того, указом президента бывший первый заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС Олег Баженов займет пост директора департамента кадровой политики министерства. Баженову также присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

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