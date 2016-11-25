Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 13:28

Конструкции уникальных винтовых лестниц смонтированы в "Лужниках"

Фото: stroi.mos.ru

Металлоконструкции уникальных винтовых лестниц смонтировали на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Лестницы появились на западной и восточной трибунах стадиона. Они соединяют три этажа – со второго по четвертый. Ступени покроют гранитом, а ограждения буду прозрачными. Это создаст эффект парения в воздухе.

По словам заммэра Москвы по вопросам строительства, разработка их проекта потребовала большой конструктивной работы и точности.

Реконструкция стадиона "Лужники" началась в 2013 году. На нем оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи. Также увеличится количество входов на арену – с 13 до 23.

Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов спортивного состязания и финал.

