Конструкции уникальных винтовых лестниц смонтированы в "Лужниках"

Фото: stroi.mos.ru

Металлоконструкции уникальных винтовых лестниц смонтировали на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Лестницы появились на западной и восточной трибунах стадиона. Они соединяют три этажа – со второго по четвертый. Ступени покроют гранитом, а ограждения буду прозрачными. Это создаст эффект парения в воздухе.

По словам заммэра Москвы по вопросам строительства, разработка их проекта потребовала большой конструктивной работы и точности.