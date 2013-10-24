На стадионе "Лужники" появятся два современных медиацентра

Фото: M24.ru

К Чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе "Лужники" откроют два современных медиацентра. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Концепция реконструкции стадиона "Лужники" почти готова. Понятно, что для такого крупного события, как чемпионат мира, будут необходимы оборудованные новейшей техникой современные медиацентры", - сказал Кузнецов.

После реконструкции количество зрительных мест на стадионе "Лужнике" увеличится до 81 тыс. При этом 300 мест оборудуют для лиц с ограниченными возможностями.

Также на стадионе появятся современные системы жизнеобеспечения, активно будут применяться информационные технологии для управления всей инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая логистикой питания.

Завершить реконструкцию арены планируют к апрелю 2017 года, а в 2018 году она примет Чемпионат мира по футболу.