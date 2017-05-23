Форма поиска по сайту

Зеркальную станцию канатной дороги с подсветкой построят в "Лужниках"

Фото: ТАСС/Михаил Колобаев

Проект станции канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники", утвердила Москомархитектура. Дорогу сделают из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первую станцию канатной дороги, которая получит название "Лужники", построят напротив спорткомплекса. Это будет прямоугольное строение со стеклянным первым этажом и навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. В темное время суток станция будет подсвечиваться.

На первом этаже здания расположатся кассы, кафе и торговые киоски, а на втором будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Для маломобильных групп граждан будет работать лифт. Навес над пассажирской зоной сделают из стекла – в дневное время он будет освещаться солнечным светом.

Проекты еще двух станций канатной дороги утвердят в этом году. Подготовительные работы к строительству станции "Лужники" уже начались.

Канатную дорогу от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников" запустят в 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Ее длина составит 737 метров и обслуживать ее будут три станции – на улице Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).
Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
Лужники стадионы канатная дорога строительство и реконструкция

