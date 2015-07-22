В "Лужниках" начался монтаж покрытия трибун

Фото: m24.ru/Роман Васильев

На стадионе "Лужники" начался монтаж покрытия трибун. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, передает пресс-служба ведомства.

"Все элементы покрытия произведены на отечественных заводах. Работы по монтажу покрытия трибун будут завершены в декабре 2015 года. А уже в 2016 года на трибунах появятся первые кресла", – заявил Бочкарев.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Как проходит реконструкция "Лужников"

Отметим, что до реконструкции около 10 процентов зрительских мест на стадионе находились в зоне недостаточного обзора. После завершения работ мест с плохим обзором не будет. Значительно увеличится и площадь подтрибунных помещений.

Там будут размещены точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания, рестораны, помещения для прессы.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится и система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой. Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия.