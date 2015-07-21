Форма поиска по сайту

21 июля 2015, 13:11

Спорт

LIVE: директор "Лужников" о празднике "Московский спорт"

23 июля в пресс-центре "Москва Медиа" состоится пресс-конференция, посвященная празднику "Московский спорт в Лужниках".

Речь пойдет о видах спорта, которыми можно будет заняться на мероприятии. Приглашенные гости расскажут о площадках для детей и взрослых и об особенностях развлекательной программы.

На пресс-конференции выступят:

  • исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Николай Гуляев;
  • директор ОК "Лужники" Александр Пронин;
  • президент международной федерации воркаута Марис Слезиньш;
  • директор физкультурно-спортивного объединения "Спорт" Илья Черных.

  • Когда смотреть: 23 июля в 12.00
  • Что: презентация праздника "Московский спорт в Лужниках"
  • Кто: Александр Пронин, Илья Черных, Марис Слезиньш, Николай Гуляев
  • Кому смотреть: молодым спортсменам

Лужники здоровье физкультура спортсмены прямые трансляции пресс-конференции Московский спорт

