LIVE: директор "Лужников" о празднике "Московский спорт"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
23 июля в пресс-центре "Москва Медиа" состоится пресс-конференция, посвященная празднику "Московский спорт в Лужниках".
Речь пойдет о видах спорта, которыми можно будет заняться на мероприятии. Приглашенные гости расскажут о площадках для детей и взрослых и об особенностях развлекательной программы.
На пресс-конференции выступят:
- исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Николай Гуляев;
- директор ОК "Лужники" Александр Пронин;
- президент международной федерации воркаута Марис Слезиньш;
- директор физкультурно-спортивного объединения "Спорт" Илья Черных.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 23 июля в 12.00
- Что: презентация праздника "Московский спорт в Лужниках"
- Кто: Александр Пронин, Илья Черных, Марис Слезиньш, Николай Гуляев
- Кому смотреть: молодым спортсменам