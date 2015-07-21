LIVE: директор "Лужников" о празднике "Московский спорт"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

23 июля в пресс-центре "Москва Медиа" состоится пресс-конференция, посвященная празднику "Московский спорт в Лужниках".

Речь пойдет о видах спорта, которыми можно будет заняться на мероприятии. Приглашенные гости расскажут о площадках для детей и взрослых и об особенностях развлекательной программы.

На пресс-конференции выступят:



исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Николай Гуляев;

директор ОК "Лужники" Александр Пронин;

президент международной федерации воркаута Марис Слезиньш;

директор физкультурно-спортивного объединения "Спорт" Илья Черных.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.