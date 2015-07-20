В Москве состоялся Ночной забег

Фото: предоставлено пресс-службой
18 июля на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Ночной забег. В нем приняли участие более 4000 человек, сообщают организаторы.
Перед началом забега всем пришедшим показали световое шоу с молниями и лазерами.
Участники забега преодолели десять километров. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Конякин, Алексей Фарносов и Александр Чебуркин, а среди девушек – Ольга Тарантинова, Тамара Щемерова и Юлия Крюкова.
Кроме того, были награждены участники проекта #разбудирайон, первой стала команда из Измайлово.
Следующий забег будет Музыкальным. Он состоится 16 августа и для многих станет решающим: его дистанция составит 20 километров.