В Москве состоялся Ночной забег

18 июля на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Ночной забег. В нем приняли участие более 4000 человек, сообщают организаторы.

Перед началом забега всем пришедшим показали световое шоу с молниями и лазерами.

Участники забега преодолели десять километров. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Конякин, Алексей Фарносов и Александр Чебуркин, а среди девушек – Ольга Тарантинова, Тамара Щемерова и Юлия Крюкова.

Кроме того, были награждены участники проекта #разбудирайон, первой стала команда из Измайлово.

В этом году участников Ночного забега было в два раза больше, чем в прошлом. Это очередной этап перед Московским марафоном, до которого осталось два месяца.

Следующий забег будет Музыкальным. Он состоится 16 августа и для многих станет решающим: его дистанция составит 20 километров.

