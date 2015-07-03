"Лужники" станут излюбленным местом отдыха москвичей – Собянин

Реконструкция "Лужников" идет с опережением графика - Собянин

К 2018 году в "Лужниках" откроются новый стадион, плавательный центр и аквапарк. После реконструкции "Лужники" фактически станут парком со спортивным уклоном, заявил Сергей Собянин во время осмотра объектов.

"Реконструкция стадиона "Лужники" идет ритмично, даже с небольшим опережением графика. Основные работы мы рассчитываем завершить примерно через полтора года", – отметил мэр Москвы.

Современный комплекс строится на месте демонтированного аварийного олимпийского бассейна. Реконструкция началась в октябре 2014 года и должна продлиться четыре года.

Проект предусматривает создание нового центра площадью 42 тысяч кв. метров, что вдвое больше площади старого бассейна. Бассейн также станет больше за счет демонтажа части трибун, а количество посетителей возрастет в 10 раз, с одной до 10 тысяч человек в сутки.

При этом исторический облик и архитектурные решения плавательного бассейна будут сохранены. Так, реконструкция предусматривает возвращение демонтированных барельефов. Сейчас они разобраны, очищены и в скором времени будут отреставрированы.

В "Лужниках" открылся летний аквакомплекс

Кроме того, в "Лужниках" откроют плавательный бассейн 50х25 метра, два бассейна 25х6 метра, многофункциональный спортивный зал, фитнес-зал, спортивные помещения для тренировки боксеров, волновой бассейн, водные горки, а также SPA-центр для детей и взрослых.

Напомним, в июне в "Лужниках" открылся летний аквакомплекс. Для посетителей работает большой открытый бассейн для спортивного плавания и малый бассейн для отдыха на воде. В бассейнах установлена современная система очистки и подогрева воды.

Кроме того, там организован спортивный клуб c площадкой для тренировок на открытом воздухе, площадка для пляжного волейбола, детский развлекательный городок, а также летнее кафе и фреш-бар у воды.

В раздевалках аквакомплекса оборудованы сауны, которые можно будет посещать неограниченное количество времени без дополнительной платы. Работать комплекс будет ежедневно с 7 до 23 часов до самого сентября.

Что касается реконструкции большой спортивной арены в "Лужниках", то работы должны завершиться во II квартале 2017 года. Реконструкция идет опережающими темпами, поэтому основной объем планируется сдать уже в следующем году.

В ходе реконструкции на стадионе "Лужники" появится система каскадных пешеходных лестниц между фасадной стеной и внутренней стеной пешеходной галереи. Благодаря им болельщики смогут переходить из одного сектора стадиона в другой.

Такое решение позволит распределить поток посетителей и упростит их передвижение внутри арены. Болельщики смогут беспрепятственно попасть в любую точку стадиона в зависимости от мероприятия

Фасад стадиона украсят полупрозрачные панно, иллюстрирующие яркие спортивные события из истории страны. Панно будут выполнены из перфорированных металлических панелей.

А цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – был выбран в августе прошлого года по итогам электронного референдума в "Активного гражданина", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

Отметим, что всего на территории спортивного комплекса "Лужники" к 2018 году будет построено более 16 объектов: сервисные центры, раздевальные комплексы и дополнительные спортзалы.Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.