"Эксперт": Что тормозит переход экономики к росту

Эти двое и экономический рост

Мы вошли в новый экономический цикл, и он неизбежно потребует принципиально новых решений в области денежной политики и экономической политики вообще. Пока пул таких решений не сформирован, и это тормозит переход экономики к росту. Коридоры власти на минувшей неделе напоминали потревоженный улей: череда совещаний, разрывающиеся "вертушки", нераспакованные коробки личных вещей. Виной тому череда рокировок, связанных с плановой ротацией руководства Центробанка. 24 июня на посту главы ЦБ Эльвира Набиуллина сменила Сергея Игнатьева (он ушел к ней в советники).

Свой кусок, и ни крошки больше

На прошлой неделе нефтяная компания "ЛУКойл" представила доклад с долгосрочными (до 2025 года) прогнозами развития рынка углеводородов в стране и в мире. До сих пор таких исследований в России не проводили. Да и среди зарубежных грандов, составляющих подобные прогнозы и делающих их достоянием публики, можно отметить, наверное, лшь BP и Shell. Судя по выкладкам "ЛУКойла", в ближайшее десятилетие российскую нефтяную отрасль ждут непростые времена. В 2016–2017 годах добыча в России снова начнет снижаться, если, конечно, не начать стимулировать применение новых технологий. А чтобы массированные инвестиции в увеличение добычи на старых месторождениях были экономически выгодными, в отношении нефтяной отрасли необходима новая — дифференцированная — налоговая политика. Если не предпринимать должных усилий, добыча нефти в России будет в лучшем случае стагнировать.

Без самодеятельности

Медицинская помощь — это технология или творчество? Сегодня для медицинского сообщества это не праздный вопрос. Минздрав несколько лет назад решил, что на первом месте должны быть технология и стандарты. Любопытно, что и в частном медицинском секторе на первый план выходит идея стандартизации медицинских услуг. Видимо, это связано с тем, что в отрасль потянулись частные инвесторы. Генеральный директор и совладелец сети "АВС-медицина" Олег Кайбелов, один из немногих менеджеров на этом рынке, видит в стандартизации технологии медицинской помощи залог успешного развития медицинского бизнеса. О переходе от экономики знаний, творчества и интуиции врачей к экономике стандартных технологий "Эксперт" говорил с Олегом Кайбеловым.

Выйдут не многие

Критерии предстоящей экономической амнистии предельно строги, она коснется весьма небольшого числа осужденных. Однако радует сам факт того, что власть готова делом доказать: хороший бизнесмен не обязательно должен быть затаившимся вором. После месяца совместной работы инициаторов амнистии, Общественной палаты и администрации президента получился документ, сильно отличающийся от своего довольно либерального предшественника. Количество статей, по которым осужденные коммерсанты смогут выйти на свободу, было урезано с полусотни до 30. А вместо десятков тысяч бизнесменов, которые могли бы выйти из тюрьмы, на свободе окажется 5–7 тысяч. Но более всего предпринимательское сообщество беспокоят изменения, касающиеся главы 159 УК РФ "Мошенничество", из-за которой многие бизнесмены и оказались в местах лишения свободы.

В погоне за беби-бумом

В России принята Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. Для рынка это знаковое событие, ведь до сих пор отрасли детских товаров формально не существовало. Новый документ — начало формирования новой индустрии, он должен не только упорядочить отечественный рынок детских товаров, но и сделать его конкурентоспособным. Инициатором разработки стратегии выступила Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ), которая объединяет около 200 участников рынка. "Пока это больше концептуальный документ, нежели предметный. Наш первый шаг — выделение детской индустрии в отдельный сектор экономики, — объясняет президент АИДТ Антонина Цицулина. — Притом что это первая индустриальная стратегия, которая в своем концепте объединяет пятнадцать отраслей: легкую промышленность, медицину, деревообработку, издательский бизнес и прочие".

