Московский "Локомотив" потерпел домашнее поражение от "Ростова"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Локомотив" в домашнем матче 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги неожиданно проиграл "Ростову". Поединок завершился со счетом 2:0.

Счет был открыт в начале второго тайма. Дмитрий Полоз получил мяч в штрафной "красно-зеленых" и спокойно отправил мяч в "девятку" ворот "Локомотива".

На 85-й минуте гостям удалось удвоить преимущество и тем самым снять все вопросы о победителе в этом матче.

Сердар Азмун сделал фланговый прострел на совершенно свободного Муссу Думбия и тому оставалось только переиграть Маринато Гильерме.

Итоговый счет поединка – 2:0 в пользу "Ростова".

Таким образом, "Локомотив" с 27 очками остается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. Отставание "железнодорожников" от идущего на первом месте ЦСКА составляет шесть баллов.