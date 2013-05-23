Смородскую и Билича не уволят из "Локомотива" по окончании сезона

Ольга Смородская. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент московского "Локомотива" Ольга Смородская и главный тренер клуба Славен Билич сохранят свои посты в структуре команды как минимум до декабря. Несмотря на неудовлетворительное выступление клуба, увольнять их пока не собираются.

Руководство РЖД, которое является собственником "Локомотива", не намерено увольнять Смородскую, поскольку она хорошо справляется с финансовыми делами клуба, сообщает портал "Московский футбол".

Билича хотели уволить, но в его контракте прописана опция, согласно которой сумма отступных составит 6 миллионов евро. Поэтому от планов по увольнению Билича пришлось отказаться.

Смородская является президентом "Локомотива" с 2010 года. Билич тренирует "железнодорожников" с начала текущего сезона.

Отметим, что фанаты клуба давно добиваются отставки Смородской, которую считают главным виновником неудачного выступления "Локомотива" в последние годы: в этом году клуб занимает 10-е место и, скорее всего, сохранит эту позицию по окончании чемпионата. К Биличу у поклонников "красно-зеленых" также есть претензии.