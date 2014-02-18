Полузащитник Александр Шешуков продолжит карьеру в "Локомотиве"

Фото: fc-rostov.ru

Полузащитник "Ростова" Александр Шешуков продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает официальный сайт столичной команды.

По словам руководителя селекционной службы "железнодорожников" Кирилла Котова, приобретение игрока "Ростова" связано с травмами Дмитрия Тарасова и Яна Тигорева.

"Приглашение Шешукова позволит нам усилить конкуренцию в средней линии. Этот футболист выполняет на поле огромный объем работы и обладает всеми качествами, чтобы помочь команде достичь поставленных целей в этом сезоне", - сказал Котов.

В составе "Ростова" Шешуков принял участие во всех 19 матчах нынешнего чемпионата. Ранее он выступал за московский "Спартак", "Москву", владивостокский "Луч-Энергию", саратовский "Сокол", тамбовский "Спартак" и "Спартак-Орехово".

Кроме того, "Локомотив" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Андреем Ивановым. Воспитанник московского "Спартака" Иванов перешел в стан "железнодорожников" в январе 2011 года. В нынешнем сезоне игрок не провел ни одного матча в российской премьер-лиге.