Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Тереком"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" не сумел одержать победу в гостевом поединке 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. "Железнодорожники" разошлись миром с "Тереком".

Зрители забитых мячей в этом матче так и не дождались. Некоторое игровое преимущество имел "Терек", но распорядиться своими моментами грозненцы не сумели.

Пожалуй, самый опасный момент у ворот "Терека" был в первом тайме, когда Александр Самедов из штрафной нанес удар в дальний угол ворот Ярослава Годзюра. Голкипер перевел снаряд на угловой.

Итоговый результат матча - 0:0. Таким образом, "Локомотив" набирает 30 очков и поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице. От идущего первым "Зенита" подопечных Миодрага Божовича отделяет 11 очков.