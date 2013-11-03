"Локомотив" одержал победу над "Спартаком" в московском дерби

Фото: ИТАР-ТАСС

На стадионе в Черкизово состоялось дерби двух московских команд - "Спартака" и "Локомотива". Победу со счетом 3:1 в этом противостоянии одержали "железнодорожники".

Поединок имел ключевое значение для каждой из команд - по его итогам определялось, какая из команд завершит первый круг на втором, "лигочемпионском" месте. Тем не менее, атмосфера стадиона "Локомотив" не позволяла предположить, что на этом поле играется не тренировочная игра, а матч двух лидеров чемпионата страны. Встреча, согласно вердикту КДК, проходила без зрителей из-за буйства фанатов "Спартака" на кубковом противостоянии с "Шинником".

Несмотря на почти пустые трибуны - единственными зрителями были работники прессы - команды начали с места в карьер. Уже на 2-й минуте мог отличиться Дмитрий Комбаров, однако его удар после углового прошел рядом со стойкой ворот Абаева.

Через пять минут состоялся первый гол в матче. Мяч забили номинальные гости - футболисты "Локомотива". Кто-то из игроков "железнодорожников" навесил из глубины поля на Н'Дойе, Паршивлюк неудачно прервал передачу, и нападающему "Локомотива" оставалось только обыграть Песьякова и закатить мяч в пустые ворота.

Спустя десять минут гости удвоили преимущество. Гол вышел курьезным - последовал навес из глубины поля на Самедова, Песьяков вышел на перехват мяча, но неожиданно промахнулся мимо снаряда. Мяч прилетел прямо в ноги к Самедову, который две секунды размышлял о свалившемся на него счастье, а затем ударил по пустым воротам и не промахнулся - 2:0.

На 27-й минуте "Спартак" отыграл один мяч. Паршивлюк прострелил вдоль ворот, а Мовсисян удачно подставил ногу под сферу. В этом эпизоде также не обошлось без вратарской ошибки - Абаев должен был забирать мяч в руки, но почему-то не сыграл на выходе.

До перерыва активнее смотрелись "красно-зеленые", которые имели еще несколько хороших возможностей для того, чтобы увеличить преимущество, но голкипер "Спартака" выручил свою команду.

Во втором тайме "красно-белые" заиграли так, как и должна действовать проигрывающая команда, которой необходима победа. "Локомотив" в полном составе окопался у своих ворот, перекрыв все подступы к штрафной. В результате хозяева так и не создали ни одного стопроцентного момента, хотя менее очевидные шансы сравнять счет у них все же имелись.

На 78-й минуте "Локомотив" забил третий мяч. Н'Дойе получил передачу из глубины поля, обыграл Макеева и пробил мимо Песьякова. Спартаковцы окружили рефери Николаева, пытаясь доказать, что сенегалец находился в положении "вне игры" или что в моменте до этого было нарушение правил, но арбитр был непреклонен - 3:1 в пользу "Локомотива".

После этой победы "железнодорожники" набирают 33 очка и уходят в отрыв от "Спартака", который остается на третьей позиции с 30 очками. Подопечных Кучука отделяет от идущего первым "Зенита" всего три очка.