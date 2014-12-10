"Зенит" проиграл "Монако" и вылетел из Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Футболисты петербургского "Зенита" не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, уступив в гостевом матче заключительного тура "Монако" - 0:2.

В первом тайме подопечные Андре Виллаш-Боаша больше владели мячом и выглядели интереснее соперника, но голевых моментов у ворот Субашича не создали. При этом и хозяева поля не тревожили голкипера "Зенита" Лодыгина.

Однако во второй половине встречи "Монако" заиграл активнее, что принесло результат. На 63-й минуте Янник Феррейра-Каррасо подал в штрафную, где расторопней всех оказался Аймен Абденнур, отправивший мяч в сетку.

Окончательный результат установил Фабиньо, на 89-й минуте с убойной позиции поразивший ворота петербуржцев.

В итоге после этого поражения "Зенит" занял третье место в группе и продолжит выступление в весенней стадии Лиги Европы. Победителем группы с 11 очками стал "Монако", второе место занял леверкузенский "Байер". Эти команды выступят в плей-офф Лиги чемпионов. Последнее место в квартете С заняла португальская "Бенфика".