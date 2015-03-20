Форма поиска по сайту

20 марта 2015, 16:36

"Зенит" сыграет с "Севильей" в четвертьфинале Лиги Европы

Фото: ТАСС

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Своего соперника узнал санкт-петербургский "Зенит", которому предстоит помериться силами с "Севильей".

Остальные пары распределились так:

  • "Днепр" – "Брюгге";
  • "Динамо" (Киев) – "Фиорентина";
  • "Вольфсбург" – "Наполи".

Стоит отметить, что испанский клуб возглавляет бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери, который потерпел одно из наиболее чувствительных поражений в своей карьере именно от "Зенита". Таким образом, встреча "Зенита" и "Севильи" приобретает дополнительный подтекст.

Первые матчи состоятся 16 апреля, ответные – 23 апреля.

