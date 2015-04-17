"Зенит" уступил "Севилье" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" проиграл на выезде испанской "Севилье" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Поединок, проходивший на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Российский клуб вышел вперед на 29-й минуте встречи - отличился Александр Рязанцев. С первым ударом полузащитника справился вратарь испанцев, однако затем мяч вновь оказался у Рязанцева, который отправил снаряд под перекладину.

Отыграться "Севилья" смогла только во втором тайме. На 73-й минуте Карлос Бакка результат сравнял, а на 88-й минуте точный удар Дениса Суареса принес подопечным Унаи Эмери победу.

Ответная игра между этими командами состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге.