05 сентября 2013, 19:58

Культура

На портале Льва Толстого выложат 90-томное собрание сочинений писателя

Лев Толстой рядом со своим скульптурным изображением работы Ильи Репина. Фото: tolstoy.ru

5 сентября открылся портал о жизни и творчестве Льва Толстого tolstoy.ru. Его организаторами выступили Государственный музей Толстого и Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна".

Создание портала приурочено к 185-летию великого русского писателя. Это официальный сайт Толстого с биографией и произведениями. На портале выложат электронную версию 90-томного собрания сочинения. Сейчас там выложено три тома.

В вычитке произведений участвовали 3123 волонтера из 49 стран мира. Всего они вычитали 46 тысяч страниц, в день по 3344 страницы.

Первый этап работ был запущен в июне. В конце августа был завершен второй этап проекта – тексты были проверены до конца. Сейчас идет третий этап – контрольная проверка текстов и проведение технических работ. Выверять текст будут 20 профессионалов из волонтеров.

Все тома будут выложены на сайте в формате pdf, fb2 и ePub. Файлы можно будет скачать на мобильные устройства.

Вся информация на сайте находится в разных разделах: "Жизнь" - биография по хронологическим отрезкам. Раздел "География" включит памятную карту с музеями и местами действия, описанными в произведениях писателя. В разделе "Медиа" будут выложены фотографии, видео- и аудиозаписи.

"Особенность фотографий в том, что они имеют подписи, выверенные специалистами музеев", - отметила заведующая отделом развития музея Фекла Толстая.

Лев Толстой. Фото: tolstoy.ru

В видеоразделе можно посмотреть документальные фильмы и хроники, а в аудиозаписях - послушать все сохранившиеся записи Толстого.

В списке произведения указаны в алфавитном порядке с иллюстрациями. Кроме того, на сайте будет представлена и публицистика.

В планах на сайте будут выложены иноязычные версии некоторых произведений, и каждый читатель сможет сообщать о неточностях, а также давать свои предложения.

"Я бы советовал читать дневники, особенно дневники молодого Толстого, а также его письма – то что остается на периферии, не доходит до читателя", - добавил директор музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна".

Кроме того, ГМТ и "Ясная поляна" объединятся, чтобы обеспечить полную научную деятельность площадки. Объединение будет проходить под эгидой "Ясной поляны". Однако при этом возникают проблемы собственности зданий.

