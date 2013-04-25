Форма поиска по сайту

Леонид Ярмольник расскажет о книгах детства в "Прямой речи" с Быковым

"Афиша": Леонид Ярмольник станет гостем лектория "Прямая речь"

26 апреля в Центральном доме литераторов состоится встреча писателя и журналиста Дмитрия Быкова с Леонидом Ярмольником. Беседа пройдет в рамках премьеры в лектории "Прямая речь" нового цикла "Литература про меня".

Известный актер расскажет, какие книги он читал в детстве и что связывает его с произведениями Булгакова и Гоголя.

"Я вырос на двух книжках: "Буратино" и "Волшебник Изумрудного города". И до сих пор пишу с ошибками. Я предложил Быкову угадать, какие книжки я люблю, какие я могу цитировать. То есть он предложит мне литературу, которая ассоциируется у него со мной", - сообщил Леонид Ярмольник.

Автор проекта "Литература про меня" Дмитрий Быков будет приглашать к себе известных людей и беседовать о важных для них книгах. Следующий гость проекта – Андрей Макаревич.

Начало встречи – в 19:30, стоимость билетов – от 800 рублей.

