Нелегальный строительный рынок закрыли на Ленинградском шоссе

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Московской области приняли решение закрыть нелегальный строительный рынок, располагавшийся на Ленинградском шоссе. Он занимал 5 тысяч квадратных метров, предназначенных для сельского хозяйства.

Как сообщает РИА Новости, управляющая компания рынка "Балка-28" не получала разрешение на ведения торговли и нецелевое использование угодий. Всего на территории рынка было 36 торговых мест.

При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что на каждый километр Ленинградского шоссе в области приходится пять незаконных рынков. По его словам, ответственность за несанкционированную торговлю в местах, где проходит трасса, будут нести главы районов.