Михаил Барышников получил гражданство Латвии

Фото: AP/Matt Sayles

Танцору Михаилу Барышникову предоставили гражданство родной Латвии, сообщает LETA.

Сейм (парламент) Латвии принял это решение единогласно, паспорт гражданина страны ему выдадут 27 апреля.

Вопрос о предоставлении гражданства страны Барышникову начали рассматривать в декабре прошлого года. Тогда проект такого решения поддержали во всех шести парламентских фракциях.

Михаил Барышников родился в Риге, где окончил хореографическое училище. Во время гастролей в 1974 году он решил остаться в Канаде, а затем переехал в США и стал американским гражданином. По законам Латвии Барышников может сохранить гражданство США.