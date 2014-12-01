Ларс фон Триер, возможно, перестанет снимать кино

Ларс фон Триер. Фото: facebook.com/Nymphomaniac

Ларс фон Триер заявил, что, возможно, больше не сможет снимать качественное кино. В настоящее время режиссер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимостей - по словам датчанина, в том числе они помогали ему творить. Экс-наркоманы и экс-алкоголики никогда не создавали ничего стоящего, заявил фон Триер.

Фон Триер рассказал изданию Politiken, что ежедневное употребление бутылки водки позволяло ему окунуться в "параллельный мир", из которого он черпал свои творческие идеи. Режиссер выразил опасение, что теперь, когда алкогольная и наркотическая зависимости для него позади, он сможет снимать только "плохие фильмы".

"Я не знаю, смогу ли продолжить снимать фильмы, и это беспокоит меня", - заявил Триер.

Материал Politiken - это первое за последние несколько лет интервью Триера: в 2011 году он дал "обет молчания" и перестал общаться с прессой. Случилось все из-за того, что на Каннском кинофестивале режиссера обвинили в нацизме после его высказывания о симпатии к Гитлеру.

Ранее M24.ru сообщало, что фон Триер снимет англоязычный сериал под названием "Дом, который построил Джек". Предполагалось, что драма станет первым телепроектом автора "Догвилля" и "Нимфоманки" за последние 20 лет.

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер является соавтором киноманифеста "Догма 95" и многократным призером международных киносмотров, в том числе Каннского кинофестиваля.

Он снял такие фильмы, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Нимфоманка", "Меланхолия".