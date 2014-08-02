Туроператор "Лабиринт" заявил о приостановке своей деятельности

Турфирма "Лабиринт" приостановила деятельность

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, который сказался на покупательской способности, а также

"негативная политическая и экономическая ситуация, повлиявшая на количество бронирований".

Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии", эскалация которого произошла 2 августа. Именно это и вынудило принять владельцев "Лабиринта" решение о приостановки деятельности компании.

Туроператор "Лабиринт" занимается организацией туристических поездок в страны Скандинавии, Прибалтики, Грецию, Африку и Россию. Фирма предлагает самые разнообразные программы для туристов, среди которых экскурсионные туры, поездки для любителей рыбной ловли, праздничные специальные новогодние туры, а также туры для горнолыжников и поездки для пенсионеров.

Напомним, в пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с туристической фирмой "Идеал Тур" из-за ее проблем с финансированием рейсов.

Отметим, что проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.