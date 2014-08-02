Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авиа и аэропорты

02 августа 2014, 18:15

Туроператор "Лабиринт" заявил о приостановке своей деятельности

Лабиринт турфирмы туроператоры авиа и аэропорты Идеал Тур

Турфирма "Лабиринт" приостановила деятельность

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, который сказался на покупательской способности, а также
"негативная политическая и экономическая ситуация, повлиявшая на количество бронирований".

Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии", эскалация которого произошла 2 августа. Именно это и вынудило принять владельцев "Лабиринта" решение о приостановки деятельности компании.

Туроператор "Лабиринт" занимается организацией туристических поездок в страны Скандинавии, Прибалтики, Грецию, Африку и Россию. Фирма предлагает самые разнообразные программы для туристов, среди которых экскурсионные туры, поездки для любителей рыбной ловли, праздничные специальные новогодние туры, а также туры для горнолыжников и поездки для пенсионеров.

Ссылки по теме

Напомним, в пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с туристической фирмой "Идеал Тур" из-за ее проблем с финансированием рейсов.

Отметим, что проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать