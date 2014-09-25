Турнир по роллер-спорту для взрослых и детей пройдет в парке "Кузьминки"

Фото: M24.ru

27 и 28 сентября в парке "Кузьминки" состоится Городской открытый турнир по роллер-спорту Roller Days. Участие в нем смогут принять как взрослые, так и дети.

Соревнования пройдут в несколько этапов. В субботу, 27 сентября, состоится турнир по дисциплине "агрессив" в скейт-парке. Время проведения – с 12.00 до 19.00.

28 сентября в рамках турнира пройдет сразу три мероприятия. С 12.00 до 15.00 дети посоревнуются в роллер-кроссе. С 11.00 до 16.00 в скейт-парке состоится турнир по самокатному спорту. Продолжит его – с 16.00 до 20.00 – финал турнира по скейтбордингу "Золотой скейт".

Добавим, скейт-парк в "Кузьминках" площадью в 2,5 тысячи квадратных метров открылся в августе 2014 года. Там организовали эйр-зоны с трамплинами и стрит-зоны с фигурами для скольжения. Парк работает круглосуточно.

Всего на территории столицы работает более 20 скейт-парков и роллердромов, в том числе в парке Горького, парках "Красная Пресня", "Сокольники" и других. Подробнее о том, где покататься на скейте, - в инфографике M24.ru.