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13 февраля, 12:14

На Масленице в "Кузьминках" можно будет купить куклу-оберег

Кузьминки блины Масленица

Фото: park-kuzminki.ru

Всю масленичную неделю - с 16 по 22 февраля - в парке "Кузьминки" будет работать выставка-продажа сувениров и предметов народного творчества, сообщает пресс-служба зоны отдыха. Гости смогут приобрести куклу-оберег и глиняные свистульки.

В выходные в парке заработают деревянные карусели, восстановленные по картинам и гравюрам XVIII-XIX века. Кроме того, по "Кузьминкам" вместе с москвичами и гостями города будут гулять ходулисты и артисты. Покажут спектакль, балансирующий между традиционным русским представлением и современным перформансом.

Музыкальное сопровождение обеспечит группа Yoki, миксующая фольклорные и современные традиции. Подкрепиться гости смогут ароматными блинами, а согреться - чаем из самовара на углях.

Кроме того, дети смогут под руководством опытных кулинаров создать целую картину из блинов, вооружившись кондитерскими шприцами и лопатками.

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Режим работы выставки-продажи - с 11.00 до 19.00 ежедневно. В выходные, 21 и 22 февраля, праздник пройдет с 12.30 до 16.00 и 12.30 до 17.30 соответственно.

Как ранее сообщало M24.ru, некоторые масленичные гуляния будут транслировать в режиме онлайн. За ними можно будет наблюдать на портале "Окно в город".

По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Александра Горбатько, видеокамеры для прямых трансляций установят на нескольких городских площадках.

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