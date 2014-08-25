В Куркине откроется самый высокий в Москве скалодром

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На северо-западе Москвы в торговом центре в микрорайоне Куркино откроется скалодром, сообщает пресс-служба компании.

Как утверждают представители организации, которая владеет спортивным сооружением, скалодром станет самым высоким в Москве - его высота составит 17 метров.

Напомним, в конце июля в музее-заповеднике "Царицыно" появился "Панда-парк". Веревочный городок открылся рядом с верхним царицынским прудом. Это первый веревочный парк, спроектированный для детей и подростков ростом от 90 до 150 сантиметров.

В парке маленькие посетители могут попробовать свои силы на веревочных переправах или подвесных мостах. Все снаряды и аттракционы оборудованы системами страховки и защиты.