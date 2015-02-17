Фестиваль ArtButoh онлайн: гала-концерт "Русло Небесной реки" в ЗИЛе

Фото: artbutoh.ru

19 февраля в Культурном центре ЗИЛ пройдет фестиваль ArtButoh 2015, в рамках которого состоится гала-концерт "Русло Небесной реки".

Гости смогут увидеть выступление актеров пластического театра Алены Агеевой PosleSlov и лучшие фрагменты из перфомансов Кацуры Кана, известного мастера буто.

Кацура Кан долгие годы изучал традиции японского танца и театра Но, постигал дзен-буддизм и философию Востока. В программе гала-концерта не только его танцевальное представление, но и сольное выступление китайского мастера пластики Ду Юфаня, а также показ сцен из спектакля Кацуры Кана Curious Fish и "Оракул и Энигма".

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