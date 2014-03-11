В центре ЗИЛ расскажут о новых эволюционных угрозах человечеству

Культурный центр ЗИЛ. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 11 марта, в культурном центре ЗИЛ состоится лекция "Новые эволюционные и генетические угрозы человечеству". Она пройдет в рамках цикла "Просветитель". Онлайн-трансляцию лекции проведет сетевое издание M24.ru.

В последние годы выяснилось, что в древности на Земле существовали, причем одновременно, сразу несколько видов хомо сапиенс. Некоторые из этих видов скрещивались друг с другом, и у нас, например, есть несколько процентов генов неандертальцев – мы все чуть-чуть неандертальцы. Открыты также останки и проанализированы геномы удивительных маленьких людей – "хоббитов".

