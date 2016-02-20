Российские саночники стали четвертыми на Кубке мира

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали четвертыми на этапе Кубка мира по санному спорту в соревнованиях двоек. Соревнования проходили в немецком городке Винтерберг, сообщает "Р-Спорт".

По сумме двух попыток Денисьев и Антонов показали время в 1 минуту и 27,132 секунды.

Первое место досталось немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену, серебро – другим представителям Германии – Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту.

Замкнули пьедестали латвийцы Оскарс Гудрамовичс и Петерис Калниньш.

Что касается общего зачета Кубка мира, то победу в состязаниях двоек одержали Арльт и Вендль, а лучшая из российских пар Богданов/Медведев стала лишь восьмой.