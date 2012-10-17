Мария Кириленко одолела Елену Веснину в первом круге Кубка Кремля

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Мария Кириленко с победы стартовала на московском теннисном турнире Кубок Кремля. В первом круге Кириленко обыграла свою соотечественницу Елену Веснину в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В первой партии Веснина пыталась оказать сопротивление, но проиграла свою подачу, после чего судьба партии была решена, сообщает "Р-Спорт".

Во втором сете Кириленко разгромила соперницу, позволив Весниной взять только один гейм.

Веснина допустила за матч шесть двойных ошибок.

Во втором круге Кириленко предстоит встретиться с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой.

Отметим, что Кириленко удачно выступила на Олимпиаде в Лондоне, где сумела пробиться в полуфинал турнира, что стало большой неожиданностью. К сожалению, Мария не сумела завоевать медаль Олимпийских игр - в полуфинале она уступила Марии Шараповой, а в матче за третье место - белорусской спортсменке Виктории Азаренко.