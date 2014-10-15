Россиянка Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Фото: M24.ru

Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля по теннису. В матче второго круга она не без труда обыграла украинку Катерину Козлову.

В первой партии Кузнецова никак не могла обрести свою лучшую игру и в итоге уступила - 3:6. Однако в двух оставшихся сетах она с тем же счетом взяла верх над соперницей.

Удивил и низкий процент реализации брейк-пойнтов у Кузнецовой. Россиянка выиграла только 5 из 17 брейк-пойнтов.

В четвертьфинальном матче теннисистке предстоит помериться силами с чешкой Люси Шафаржовой, имеющей четвертый номер "посева". Сама Кузнецова "посеяна" в Кубке Кремля под пятым номером.