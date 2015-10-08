Солист Limp Bizkit Фред Дерст хочет жить в Крыму

Фред Дерст. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст обратился к властям Крыма с предложением участвовать в развитии региона в обмен на российский паспорт, сообщает издание "Дни.ру".

По словам Дерста, ему нужно будет проводить равное количество времени в Крыму и США – в Лос-Анджелесе живет его сын. Также вокалист пообещал привлечь в Россию больше американцев, которым понравилось бы работать здесь.

Дерст планирует создавать фильмы, сериалы, музыку и новые бренды в Крыму при поддержке правительства региона.

"Я бы хотел помочь Крыму организовать крупный кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Эти бренды привлекут к Крыму и России невероятное внимание мирового сообщества", – подчеркнул лидер Limp Bizkit.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал открытое обращение к представителям мирового шоу-бизнеса и большого спорта, пригласив их в Крым на отдых или постоянное место жительства.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов, в свою очередь, рассказал, что знаменитости смогут получить землю на полуострове бесплатно или с большой скидкой, если будут участвовать в рекламном продвижении региона.