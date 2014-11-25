Трехэтажный бассейн построят на Гребном канале в Крылатском

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

На территории олимпийского Гребного канала в Крылатском построят спортивный комплекс с бассейнами и спортзалами для спортсменов и жителей города, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Трехэтажное здание бассейна появится рядом с общежитием для гребцов. Рассчитано оно на 120 посещений в смену.

Первый этаж займут спортивно-оздоровительные помещения, зал ожидания для родителей, помещения для сбора команд, столовая, медкабинеты, комнаты отдыха для людей с ограниченными возможностями и служебные помещения.

Кроме того, будет оборудована специальная лаборатория для экспресс-анализа качества воды.

На втором этаже появятся два бассейна: для взрослых диаметром 25 на 10 метров и для детей 10 на 6 метров. Здесь же оборудуют зал для подготовительных занятий с комплексными тренажерами для гребцов.

В большом бассейне будет оборудован подъемник для перемещения маломобильных граждан.

Подрядчик станет известен 18 декабря. Строительство завершится в конце 2015 года.

Гребной канал "Крылатское" – единственный в России искусственный спортивный водоем с мерными дистанциями и возвратным руслом.

Кроме того, под развитие спортивного кластера в Крылатском используют часть территории Мневниковской поймы. Здесь будет построен самый большой в Москве ледовый дворец, залы для игровых видов спорта, большое количество тренажерных залов для занятий фитнесом и общей физкультурой.