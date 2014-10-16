В конкурсе видеомэппинга "Арт вижн" победило дизайн-бюро из Турции

Фото: Предоставлено организаторами
12 октября на Московском международном фестивале "Круг Света" жюри выбрало лучших в рамках конкурса видеомэппинга "Арт Вижн".
Победителем в номинации "Приз зрительских симпатий" стало Design бюро из Турции POMPAA. Победителю вручили сертификат, предоставляющий эксклюзивную возможность создания видеомэппинга с логотипом телеканала "Москва 24" для программы фестиваля "Круг Света" в 2015 году.
Конкурс проходил в трех номинациях: классический архитектурный видеомэппинг, cовременный видеомэппинг, а также виджеинг. В конкурсе принимали участие представители российских и зарубежных творческих коллективов, дизайн-студий, студенческих и профессиональных объединений и прочие.