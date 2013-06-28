Развод караулов в Кремле отменили из-за жары

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 29 июня, из-за жары в Кремле не состоится церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка. Об этом сообщил официальный представитель ФСО Сергей Девятов.

"В нынешних погодных условиях нахождение на открытом пространстве может представлять угрозу для здоровья как посетителей Московского Кремля, так и участников церемониала", - сказал Девятов.

Обычно в теплое время года развод караулов проходит по субботам на Соборной площади Кремля. Церемония длится около 30 минут, сообщает "Интерфакс".

По данным синоптиков, жара сохранится в столичном регионе до конца июня. Так, в пятницу воздух прогреется до 32-33 градусов. В выходные термометры могут показать до 36 градусов тепла.

Добавим, что 27 июня в Москве был установлен новый температурный рекорд дня: Температура в ряде районов города превысила 32 градуса.