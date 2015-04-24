Подобраться к Кремлю подземными ходами невозможно – силовики

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В правоохранительных органах опровергли заявления ряда СМИ о том, что к Кремлю есть ходы под землей, сообщает "Интерфакс".

"Подойти к Кремлю путем использования подземных ходов физически невозможно", – заявил представитель силовиков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Федеральная служба охраны задержала нескольких диггеров, которые пытались пройти в Кремль по системам канализации.

Отметим, что территория под Кремлем всегда были интересны для исследователей подземельных сооружений. Из истории известно, что первым официальным диггером стал Игнатий Стелецкий, который в 1933 году спустился в кремлевские подземелья, получив предварительно на это разрешение Иосифа Сталина.

Он обследовал тайный город, скрытый под Боровицким холмом. Главной целью его поисков была библиотека Ивана Грозного, которой он так и не нашел. Раскопанный им подземный ход, ведущий из подземелья Угловой Арсенальной башни в Александровский сад, вскоре замуровали