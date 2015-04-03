Шквалистый ветер осложнил реконструкцию Спасской башни

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Шквалистый ветер, который наблюдался в Москве последние дни, осложнил труд специалистов, занимающихся реконструкцией Спасской башни, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов рассказал, что из-за погодных условий они столкнулись с серьезными проблемами. Кремль расположен так, что в любую погоду продувается ветрами. На высоте ветер усиливается, поэтому в последние дни мастерам пришлось противостоять настоящему урагану.

"Несмотря на форс-мажор, все работы проводятся по положенным технологиям, качественно и с соблюдением техники безопасности", – подчеркнул Девятов.

Сейчас работы с рубиновой звездой и на верхних ярусах практически завершены. В ближайшие дни специалисты приступят к демонтажу лесов. "Планировалось, что на нынешней неделе начнется разборка конструкции, которая обеспечивала проведение работ на высоте 60-72 метров, чтобы закончить все работы к параду Победы", – сказал представитель ФСО.

Целью нынешней реставрации было привести в порядок наружные элементы звезды, как стеклянные, так и металлические. В ее опорном механизме потребовалась промывка подшипника и заполнение современными смазывающими материалами.

Представитель ФСО отметил, что крепление рубиновой звезды на вершине Спасской башне не вызывает беспокойства. "Звезда держится на опорном механизме с подшипником, что и позволяет ей ориентироваться по ветру", – сказал Девятов.

По его словам, Кремлевские куранты также практически готовы. Их отреставрированные позолоченные элементы – цифры и стрелки – вернулись на место из мастерских.

Напомним, в начале декабря Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Это было сделано в рамках второго этапа реставрационных работ. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

В ходе второго этапа работ была отреставрирована кладка Спасской башни и ее украшения. Внутри строительных конструкций использовали тепловые пушки, это помогло проводить работы в холодное время года.

Куранты, которые появились на Кремле в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.