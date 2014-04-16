Центр для правоохранителей Подмосковья построят в Красногорске

Фото: ИТАР-ТАСС

Единый центр для правоохранительных органов Московской области планируют построить в Красногорске, сообщает "Москва FM". В региональном правительстве считают, что полиция, прокуратура, Следственный комитет и Федеральная миграционная служба разбросаны по территории области, а должны находиться в одном месте.

По словам заместителя председателя подмосковного правительства Германа Елянюшкина, точное место, где будет построен центр для правоохранительных ведомств, еще не определено.

В настоящее время разрабатывается генеральный план Красногорска. К работе планируется привлечь датского урбаниста Яна Гейла. Помимо единого центра для правоохранителей, в городе построят крупный офисный центр в районе железнодорожной станции Павшино.