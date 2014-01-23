Чудеса на виражах: В Москве проходит ледовое дрифт-шоу

В Москве на дрифт-шоу выступят звезды фильма "Форсаж: Токийский дрифт"

23 января на Красной площади проходит увлекательное мероприятие – ледовое дрифт-шоу. О том, что это такое, кто приехал покорять Москву, и почему мастера управляемого заноса непременно завоюют сердца зрителей – в материале M24.ru.

Четверг стал для москвичей по-настоящему гоночным – на Красную площадь пожаловали звезды мирового дрифта – управления автомобилями в заносе. 23 января зрители смогут увидеть три шоу-программы, которые проведут звезды фильма "Тройной форсаж. Токийский дрифт".

Пожалуй, называть приехавших в Россию пилотов Team Orange Нобушиге Камакубо и Наото Суенагу звездами популярной киноленты, все-таки неверно. Они не снимались непосредственно в фильме, но без них его бы не было – ведь все трюки, хорошо знакомые любителям картины, были исполнены под чутким руководством пилотов Team Orange.

В Москве японским звездам дрифта предстоит исполнить свои трюки на льду "ГУМ-катка". Дрифт на льду – занятие еще более опасное, чем обычный, поскольку даже шипованная резина не дает гарантий отсутствия скольжения. Иными словами, пилот каждую минуту рискует вписаться в борт и серьезно разбить автомобиль.

Но кого это останавливало? Дрифтеры гоняют на ледовых площадках, автодромах, горных дорогах, замерзших реках – одним словом, это настоящая эпидемия, торжество контролируемого заноса, который так нравится зрителям и болельщикам.

Фото: ИТАР-ТАСС

Впрочем, на Красную площадь дрифтеры пожаловали впервые. Вслед за "Формулой-1" и заездами болидов на Васильевском спуске пришло время мастеров поворотов. Их имена не столь известны московской публике, как имена и регалии пилотов "Формулы-1", но зрелище определенно стоит просмотра. В России много любителей смотреть, как гонщики жгут покрышки на асфальте и весьма вероятно, немало и тех, кто предпочитает ледовый дрифт асфальтовому.

А начиналось все на улицах Токио больше тридцати лет назад. Малоизвестный тогда уличный гонщик Цутия Кэйити любил наблюдать за заездами японской знаменитости, пилота Кунимицу Такахаси. Тот по полной программе

"отжигал" на трассах, особенно на довольно крутых поворотах, которые в гонках часто называют "апексами". Такахаси буквально жег резину, пользуясь в поворотах техникой управляемого заноса. Это выглядело не только весьма функционально – Кунимицу не раз выигрывал именно за счет своей техники прохождения поворотов, - но и очень эффектно.

Кэйити загорелся идеей научиться дрифтовать – то есть, отправлять машину в такие же заносы, - как и его "учитель". И надо сказать, замечательно преуспел в этом деле – сначала на улицах Токио, потом на автодромах, а потом дело дошло до горных “серпантинов”, где любая ошибка могла стоить пилоту жизни.

На Красной площади прошла репетиция ледового дрифт-шоу

О мастерстве Кэйити красноречиво говорит тот факт, что он все еще жив. Ни один из его многочисленных виражей не завершился трагедией – пилот всегда полностью контролировал автомобиль, который, казалось бы, уже не управлялся. Разумеется, его выступления привлекли внимание прессы, профессионального сообщества гонщиков и через весьма непродолжительное время подвиги Кэйити на улицах Японии повторяли уже сотни последователей, что сильно напрягало местную полицию.

В конце концов, дрифт стал вполне себе официальным видом спорта, который распространился по миру. Правда, не везде популярность дрифта одинакова. Скажем, в США серьезную проблему для спортсменов составляют местные законы – во-первых, во многих штатах запрещено улучшать характеристики автомобиля, во-вторых, запрещены пробуксовка шин и уличные гонки.

В таких условиях американскому дрифту пришлось стать полностью официальным, - там ездят только на специальных трассах, под строгим наблюдением стюардов, ну а за уличные заезды пилоты рискуют отправиться за решетку.

В России дрифт тоже пока не стал элементом массовой культуры. Поколение, восторгающееся заездами Кэйити, не слишком спешит садиться за руль. Оно и понятно – в России, как известно две беды, а в данном случае речь идет о второй из них. Но, тем не менее, на просторах страны проходят официальные гонки нескольких дрифт-серий, где принимают участие более сотни профессиональных пилотов.

Но у российского дрифта немалые шансы вырасти в большой и всенародно любимый вид спорта. А помочь в этом могут те самые японские мастера, которые пытаются растопить шинами лед на Красной площади.

Василий Макагонов