Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля 2015, 11:35

Город

Мавзолей и некрополь на Красной площади в субботу закрыли для посетителей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В субботу, 18 июля, мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены закрыты для посещения. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Ограничения связаны с проведением на Красной площади церемонии выпуска слушателей Московского университета МВД России.

Напомним, мавзолей закрывали на один день 25 июня, когда на Красной площади проходил московский фестиваль "Книги России".

20 июня доступ был закрыт в связи с церемонией выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск.

Ранее мавзолей закрывали на три дня (с 10 по 12 июня) из-за подготовки к проведению концерта в честь Дня России.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для посещения каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.

Красная площадь мавзолей улицы ограничения Владимир Ленин ФСО некрополь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика