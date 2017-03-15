Блюзмен с мировым именем Тодд Шарпвилл выступит в Москве

Концерт Todd Sharpville & Boogie Woogie Boom

Полное погружение в эпохи буги-вуги, свинга, твиста и джайва

Дата: 15 марта

Место: Дом Блюза B.B.King, ул. Садовая-Самотечная, д.4/2, Москва

Ради чего идти: Тодд Шарпвилл, блистательный гитарист-виртуоз, второй раз приедет в Москву со своей новой программой. Вместе с командой Boogie Woogie Boom музыкант исполнит зажигательные хиты эпохи буги-вуги, свинга, твиста и джайва. За свою музыкальную карьеру он успел поработать с такими легендами как Чак Берри, Джордж Майкл и Робби Уильямса, а сам Би Би неоднократно признавал его талант.

Что еще: о Тодде Шапвилле говорят blue-blooded bluesman ("блюзмен голубых кровей"). Этот "титул" закрепился за музыкантом не случайно: его родословная прослеживается по прямой мужской линии до 14-го века.

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