"Коммерсантъ ДЕНЬГИ" № 45 от 12 ноября 2012 года

Сокровища российской обороны

Отставка Анатолия Сердюкова с поста министра обороны вряд ли стала для кого-то неожиданностью, и тем не менее сенсация состоялась: авантюрный сюжет, богатые декорации и интригующий финал обеспечили постановке успех у широкой публики.

Штрафные фикции

Штрафы за нарушения ПДД и прочие административные правонарушения могут вырасти в десятки раз. Впрочем, далеко не всегда размер имеет значение. Гораздо важнее, чтобы изменения КоАП соответствовали представлениям граждан о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Мозги на вынос

Западу не нужны российские мозги. В сложившейся системе международной трудовой миграции России просто не видно. Для низкоквалифицированной иммиграции россияне слишком богаты, для высококвалифицированной — не слишком умны.

"Калашом" не заманишь

В начале ноября ветераны некогда крупнейшего предприятия "Ижмаш" во главе с Михаилом Калашниковым обратились к Владимиру Путину с письмом о бедственном положении в производстве стрелкового оружия. Ответа пока нет, и никто не обещает, что отечественные автоматы и пистолеты не выпадут из мировой обоймы или по крайней мере останутся в российской армии.

Ускользающая квартира

До конца бесплатной приватизации осталось три с половиной месяца. На то, чтобы оформить квартиру в собственность, нужно не менее трех. Многие до сих пор не приватизируют жилье, думая, что смогут перехитрить государство и получить от него новые квартиры. Но власти уже придумали, как раз и навсегда закрыть жилищный вопрос.

Души кредитные порывы

Центробанк, озабоченный ростом ставок по кредитам для граждан, намерен со следующего года всерьез взяться за банки, активно раздающие высокорисковые потребкредиты. Но государственная забота ничего хорошего заемщикам не принесет.

