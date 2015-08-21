В Коломенском отметят День государственного флага

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

22 августа в музее-заповеднике "Коломенское" состоится празднование Дня государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщают организаторы.

На площадке у дворца царя Алексея Михайловича посетители услышат концерт духовой музыки в исполнении Государственного духового оркестра России. Для гостей Коломенского они сыграют произведения русской и зарубежной классики, романсы, марши, вальсы, а также эстрадно-джазовые композиции.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел", спущенном на воду в 1667 году. Однако "отцом" триколора признан Петр I – он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

22 августа 1991 года сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор. В 1994 году Президент России Борис Ельцин подписал указ, в котором говорится, что 22 августа устанавливается праздник – День Государственного флага.