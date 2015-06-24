В Подмосковье создадут реестр патриотических организаций

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

25 июня Мособлдума рассмотрит региональный законопроект "О патриотическом воспитании". Об этом M24.ru рассказал один из авторов документа депутат Кирилл Жигарев.

Документ подразумевает, в частности, "создание банка данных о самых эффективных программах патриотического воспитания", распространение патриотической литературы и телепередач, а также повышение престижа госслужбы. После того, как закон будет принят, в области создадут единую структуру, которая будет заниматься координацией деятельности патриотических организаций, пояснил Жигарев. Сами организации объединят в реестр, они смогут получить различные преференции из местных бюджетов, как денежные, так и связанные со льготами на предоставление помещений и так далее. Первый зампред Мособлдумы Сергей Юдаков добавил, что патриотическим организациям также рекомендуют противодействовать вербовке граждан террористами.

В законопроекте говорится, что его цель - "формирование и утверждение в общественном сознании патриотических взглядов и убеждений, уважения к истории и культуре многонациональной России, Московской области, к традициям российского народа", а также "повышение престижа государственной службы". Среди направлений патриотического воспитания, которые нужно, по мнению депутатов, закрепить законодательно: "организация издания и распространения литературы, способствующей формированию чувства патриотизма", а также патриотических передач и фестивалей. Упоминается в документе и толерантность к другим культурам, а также "ценностям народов России".

Кроме того, в законопроекте предполагается "создание условий для противодействия проявлениям политического и религиозного экстремизма". Этим должны заниматься патриотические организации, которые будут собирать банк данных о наиболее успешных "программах патриотического воспитания". Предполагается, что местные бюджеты будут оказывать патриотическим организациям "финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иную поддержку".

"На сегодняшний день патриотические организации зарегистрированы как некоммерческие организации, и непонятно, чем они занимаются на самом деле, – отметил Жигарев. – Они работают вне правового поля".

По словам депутата, на данный момент в Московской области нет комплексного правового акта, который бы регулировал патриотическое воспитание граждан. "После того, как наш законопроект будет принят, Правительство определит уполномоченный орган, координирующий деятельность организаций по патриотическому воспитанию", – пояснил он.

Жигарев добавил, что уполномоченный орган должен будет разработать порядок подачи заявок на регистрацию патриотической организации на территории Московской области, а также будет наблюдать, действительно ли эти организации занимаются патриотическим воспитанием: "Планируются правила и уставы, в соответствии с которыми будут действовать патриотические организации".

Однако, по его словам, у различных патриотических организаций должны быть свои направления. "Некоторые организации занимаются мотокроссом, другие - физической и военной подготовкой. Многие взяли за базу своей деятельности ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – M24.ru)", – заключил депутат.

Первый заместитель председателя Московской областной думы и соавтор законопроекта Сергей Юдаков считает, что документ позволит минимизировать проявление терроризма в области. "Любые меры, которые делают человека гражданином и патриотом своей собственной страны, позволяют предотвратить то, что он будет вступать в ряды террористических организаций, таких как, например, ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" – M24.ru)", – пояснил он.

По словам Юдакова, именно патриотические организации могут объяснять, убеждать и показывать своим личным примером, как противодействовать терроризму.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов считает, что законопроект вполне может быть одобрен на заседании думы 25 июня. "Достаточно перспективный законопроект, он уже одобрен губернатором области", – сообщил он.

В марте 2015 года Министерство образования и науки подготовило "Стратегию развития воспитания детей" на ближайшие 10 лет. Основными направлениями в воспитании определены патриотизм, семейные и духовные ценности, уважение к родителям и любовь к спорту. Одна из составляющих проекта, "гражданское и патриотическое воспитание", подразумевает "формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу и государству". Отдельное внимание уделяется "укреплению нравственных основ общественной жизни". Кроме того, детей намереваются защитить от вредной информации в интернете, повысить их культурный уровень и научить любить физическую культуру. Поручение о создании стратегии еще в 2012 году давал правительству Владимир Путин. На данный момент участились случаи, когда студенты уезжают в другие страны, предположительно в связи с вербовкой террористическими организациями, в том числе организацией "Исламское государство Ирака и Леванта", деятельность которого запрещена на территории России. Один из последних случаев произошел с 19-летней студенткой РАНХиГС Мариам Исмаиловой, которая предположительно выехала в Сирию, на территорию, подконтрольную организации "Исламское государство". Девушка тайно оформила загранпаспорт и забрала все доступные деньги. Ранее студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала, после того, как выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.По словам подруг Варвары, незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина. По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе.



Председатель регионального отделения ДОСААФ России в Москве Сергей Литвинов уверен, что закон о патриотическом воспитании необходим. Это позволит развиваться различным патриотическим организациям с материальной поддержкой от государства.

Председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников пояснил, что в Москве патриотическим организациям уже оказывается достаточная поддержка: "В Москве есть реестр социально-ориентированных НКО. Они имеют право на государственную поддержку, в том числе денежную в виде грантов".

По словам Семенникова, дополнительного закона о патриотических организациях в столице не нужно. "Патриотическое движение отдельно не нуждается в законодательном регулировании", – считает собеседник M24.ru. Отметим, что всего в Москве зарегистрировано более 30 тысяч НКО разных направленностей, почти каждое десятое входит в реестр социально ориентированных.