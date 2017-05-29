Форма поиска по сайту

29 мая 2017, 18:49

"Гоголь-центр" запустил флэшмоб, в котором зрители "Платформы" делятся историями

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Гоголь-центр" запустил флэшмоб, в рамках которого призвал участников и зрителей проекта "Платформа" делиться своими воспоминаниями. Об этом пресс-служба театра написала в Facebook.

Организаторы акции предложили всем желающим рассказать свои истории, связанные с театральным проектом, выложив их с хэштегом #ябылнаплатформе. "Они лучше всех любых домыслов и доказательств, что "Платформа" не просто существовала, а с первого дня стала нестандартной, энергичной, популярной и БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ площадкой Москвы. Нам важно, чтобы вы поделились с нами воспоминаниями и впечатлениями от различных событий, которые вы посещали – и музыкальных, и танцевальных, и театральных, от атмосферы, созданной на "Платформе" (многочисленные дискуссии, мастер-классы, встречи)", – говорится в сообщении.

"Платформа" – театральный проект, продолжавшийся на протяжении трех лет, в рамках которого было реализовано множество спектаклей и экспериментальных форм. В нем принимали участие не только актеры "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, но и молодые писатели, композиторы, музыканты и режиссеры. Проект завершился в 2014 году. Следствие по делу о хищении средств началось 23 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что в "Гоголь-центре" и в квартире художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводились обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 год. По версии следствия, фигурантами дела являются руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", а Серебренникову присвоен статус свидетеля.

Долг "Гоголь-центра" оценивается в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

