"Гоголь-центр" запустил флэшмоб, в котором зрители "Платформы" делятся историями

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Гоголь-центр" запустил флэшмоб, в рамках которого призвал участников и зрителей проекта "Платформа" делиться своими воспоминаниями. Об этом пресс-служба театра написала в Facebook.

Организаторы акции предложили всем желающим рассказать свои истории, связанные с театральным проектом, выложив их с хэштегом #ябылнаплатформе. "Они лучше всех любых домыслов и доказательств, что "Платформа" не просто существовала, а с первого дня стала нестандартной, энергичной, популярной и БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ площадкой Москвы. Нам важно, чтобы вы поделились с нами воспоминаниями и впечатлениями от различных событий, которые вы посещали – и музыкальных, и танцевальных, и театральных, от атмосферы, созданной на "Платформе" (многочисленные дискуссии, мастер-классы, встречи)", – говорится в сообщении.

"Платформа" – театральный проект, продолжавшийся на протяжении трех лет, в рамках которого было реализовано множество спектаклей и экспериментальных форм. В нем принимали участие не только актеры "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, но и молодые писатели, композиторы, музыканты и режиссеры. Проект завершился в 2014 году. Следствие по делу о хищении средств началось 23 мая 2017 года.