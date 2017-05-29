Форма поиска по сайту

29 мая 2017, 15:07

Культура

"КиноСоюз" выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"КиноСоюз" поддержал режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Соответствующие заявление опубликовано на сайте организации.

В "КиноСоюзе" считают, что 200 миллионов рублей, выделенные для "Седьмой студии" на три года, были потрачены на профильную деятельность.

В организации отметили, что зачастую система отчетности и различные ограничения, накладываемые на работу с государственными грантами, расходятся с практикой производства.

"Сдача финансового отчета по производству фильма по сложности не намного уступает самому производству. В этих условиях ошибки и незлонамеренные нарушения практически неизбежны. Эти ошибки и нарушения могут стать предметом расследования, и возможны неприятные судебные решения", – говорится в заявлении.

В "КиноСоюзе" подчеркнули, что эти ошибки нельзя называть воровством.

Кроме того, в организации выразили поддержку Юрию Итину, Нине Масляевой и Софье Апфельбаум.

"КиноСоюз" также выступил за спокойное расследование дела, "без применения неоправданной жестокости".

Под заявлением подписались председатель "КиноСоюза" Александр Прошкин, а также члены правление: Виталий Манский, Андрей Плахов, Алексей Попогребский, Андрей Смирнов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Борис Хлебников.

Ранее в поддержку Кирилла Серебренникова выступили многие актеры, писатели и режиссеры. Директор Большого театра Владимир Урин и худрук Театра Наций Евгений Миронов передали обращения в защиту Серебренникова лично президенту России Владимиру Путину. Также с поддержкой "Гоголь-центру" выступила актриса Чулпан Хаматова.

23 мая в "Гоголь-центре" и в квартире художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводились обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 год. По версии следствия, фигурантами дела являются руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", а Серебренникову присвоен статус свидетеля.

Долг "Гоголь-центра" оценивается в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

Кирилл Серебренников Гоголь-центр КиноСоюз новости культурного мира

