"КиноСоюз" выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"КиноСоюз" поддержал режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Соответствующие заявление опубликовано на сайте организации.

В "КиноСоюзе" считают, что 200 миллионов рублей, выделенные для "Седьмой студии" на три года, были потрачены на профильную деятельность.

В организации отметили, что зачастую система отчетности и различные ограничения, накладываемые на работу с государственными грантами, расходятся с практикой производства.

"Сдача финансового отчета по производству фильма по сложности не намного уступает самому производству. В этих условиях ошибки и незлонамеренные нарушения практически неизбежны. Эти ошибки и нарушения могут стать предметом расследования, и возможны неприятные судебные решения", – говорится в заявлении.

В "КиноСоюзе" подчеркнули, что эти ошибки нельзя называть воровством.

Кроме того, в организации выразили поддержку Юрию Итину, Нине Масляевой и Софье Апфельбаум.

"КиноСоюз" также выступил за спокойное расследование дела, "без применения неоправданной жестокости".

Под заявлением подписались председатель "КиноСоюза" Александр Прошкин, а также члены правление: Виталий Манский, Андрей Плахов, Алексей Попогребский, Андрей Смирнов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Борис Хлебников.