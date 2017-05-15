Евгений Миронов возглавит жюри "Кинотавра"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Народный артист РФ Евгений Миронов станет председателем жюри 28-го российского кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет с 7 по 14 июня с Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте киносмотра.

В состав жюри 28-го "Кинотавра" вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов и киновед Нэнси Конди, профессор Университета Питтсбурга (США).

Также стала известна программа фестиваля. Фильмом открытия станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", состоящий из короткометражек Павла Руминова, Наташи Меркуловой, Нигины Сайфуллаевой и Резо Гигинеишвили. Продюсером проекта выступила Анна Меликян.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Вне конкурса покажут картину "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, участвующую в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.