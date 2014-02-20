Ситуация в Киеве не повлияла на работу вокзалов и аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Обострение ситуации в Киеве отразилось на работе ряда банков, метро, но не повлияло на расписание вокзалов, аэропортов, не изменился и график работы ряда организаций.

К настоящему времени, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подземки, метро практически возобновило работу. Тем не менее пока еще закрыты пересадочные узлы - станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого", а также "Почтовая площадь" и "Арсенальная". При этом работа общественного транспорта нормализована - на автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси сейчас можно добраться в любую точку города. Правда, "Яндекс. Пробки" отмечают высокую загруженность улиц - в Киеве наблюдаются 9-балльные пробки.

Представительства некоторых иностранных банков приостановили работу своих офисов в Киеве. Также из-за наплыва клиентов ряд украинских банков испытывает нехватку средств в банкоматах. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в колл-центрах ряда банков Киева и других городов Украины. Вместе с тем отмечается, что клиенты могут получить наличные в отделениях банков. В частности, это можно сделать и в киевских офисах дочернего отделения "Сбербанка России", которое работает в штатном режиме, сообщает агентство "Прайм".

Посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме

Также происходящее в центре города не повлияло на работу большинства организаций. Например, никак не поменялся режим работы Киевского зоопарка. Руководство зоопарка сообщило, что сюда ежедневно приходят 20-30 человек - столько же, сколько обычно посещает зоопарк зимой.

В данный момент поезда дальнего следования, идущие из Москвы в Киев, отправляются без серьезных задержек. По данным "Интерфакса", РЖД не планирует менять расписание этих поездов. Не прекращалось также и движение поездов через Львовскую железную дорогу. Как сообщает ИТАР-ТАСС, все составы идут без отклонения от графика.

Не изменилась и работа киевских аэропортов – все международные рейсы принимаются и отправляются в обычном режиме. Нет сложностей и с покупкой авиа- или железнодорожных билетов.

Вместе с тем на автотрассе Москва - Киев российские таможенники за последнюю неделю отметили уменьшение потока машин. Сокращение количества транспорта за эту неделю отмечается на всем протяжении российско-украинской границы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, противостояние в центре Киева обострилось 18 февраля. С утра протестующие пытались подойти к зданию Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов возвращения к парламентско-президентской форме правления по конституции 2004 года.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.