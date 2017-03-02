Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 10:23

Следователи проводят проверку по факту убийства кемеровского бизнесмена

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено по факту убийства предпринимателя в Кемеровской области, тело которого обнаружили в гаражном кооперативе, сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

Тело 39-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями головы и шеи найдено в Заводском районе города Кемерово.

Потерпевший припарковал автомобиль в гараже, когда он вышел из машины, прозвучали выстрелы. От их звуков на соседнем гараже сработала сигнализация, прибывший наряд охраны Росгвардии обнаружил тело погибшего. Следователи нашли гильзы от патронов, по предварительной версии, пистолета ПМ.

По предварительным данным, бизнесмен занимался продажей электротоваров на территории областного центра, имел торговые площади.

Устанавливаются очевидцы произошедшего, изучаются личность потерпевшего и его окружение. Следствие рассматривает возможные версии случившегося, в том числе предпринимательскую деятельность.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово чп

