30 июня 2015, 09:41

Транспорт

На Казанском вокзале откроют новый зал на 39 касс

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

На Казанском вокзале к октябрю планируют открыть новый зал, сообщает Агентство "Москва".

Зал будет десятым по счету и вместит 39 касс. Кроме того, на территории вокзальных комплексов столицы устанавливаются терминалы, закупаемые "ФПК". "К тому количеству терминалов, что уже установлено, закупать дополнительное оборудование по продаже билетов пока не планируется", - отметили в пресс-службе дирекции вокзалов.

Также на данный момент на Курском вокзале "обкатывают" работу терминалов с функцией приема наличных.

Продолжается благоустройство привокзальных территорий. Так, m24.ru сообщало, что возле транспортно-пересадочного узла около Павелецкого вокзала появится парк с фонтанами, амфитеатром, зоной отдыха и объектами социальной инфраструктуры. Там же разместят паркинг на 1300 машино-мест.

Ранее на месте парка планировалось создание торгового центра с минимумом парковочных мест. Но было принято, что на данной территории появится исключительно место для жителей района, поскольку в Замоскворечье мало зеленых уголков.

